Elektrogerät kaputt? Nachhaltige Alternativen zum Neukauf

Statistik: Mehr Online-Handel in Sachsen: Kaufkraft unter Bundesschnitt

Verbraucher in Sachsen kaufen deutlich mehr online ein als vor sieben Jahren. Das geht aus dem Handelsatlas für 2022 hervor, den das Wirtschaftsministerium am Dienstag veröffentlichte. Demnach lag der Online-Anteil an der gesamten Kaufkraft in diesem Jahr in Sachsen bei 15,8 Prozent. 2015 waren es etwa acht Prozent. Die durchschnittliche Kaufkraft wird in der Studie mit 6128 Euro pro Einwohner angegeben und liegt damit weiter deutlich unter dem Bundesschnitt (6760 Euro). Regional gesehen ist sie im Raum Leipzig am höchsten im Freistaat.