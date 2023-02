Perso schwärzen bei Online-Verträgen

Featured: Roaming: So surfst Du auch im Ausland sorgenfrei

Du bist im Urlaub, tätigst einen Anruf und plötzlich fallen hohe Roaming-Kosten an – das muss nicht sein! Wir zeigen Dir, wie Du das vermeidest und unkompliziert in anderen Ländern telefonierst, surfst und Nachrichten versendest. Egal, ob in der EU oder weltweit. Find raus, wie Du Roaming nutzt und was Du beachten solltest.