Beim Spiel «Hi-Fi Rush» bloß nicht aus dem Takt kommen

Featured: PC-Spiel Vampire Survivors: Dieser Steam-Geheimtipp lässt Dich nicht mehr los

Das Low-Budget PC-Spiel „Vampire Survivors“ lässt die Steam-Downloadzahlen in die Höhe schießen und die Kritiker:innen jubeln. Dabei ist das Indie-Game noch in der Entwicklungsphase und kostet keine drei Euro. Warum macht dieses Roguelike so wahnsinnig süchtig? Auf den allerersten Blick sieht Vampire Survivors aus wie ein altes Rollenspiel, das auf einem PC in den 1980ern erschienen ist. Ein kleines Pixelmännchen bewegt sich über eine unspektakuläre 2D-Welt und lässt seine Peitsche gegen ein paar langsame Fledermäuse knallen. Bereits nach kurzer Zeit merkst Du allerdings, wie sich der Druck erhöht und Du immer geschickter ausweichen musst, um am Leben zu bleiben. Du sammelst Erfahrungspunkte in Form von blauen Steinchen und levelst anfangs im Sekundentakt hoch. Jede neue Stufe gibt Dir die Auswahl eines von drei vorgeschlagenen Upgrades für Angriff oder Verteidigung. Die brauchst Du auch dringend, denn die Monster werden größer und vor allem immer mehr. Schon nach ...