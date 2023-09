Samsung Z Fold 5 und Google Pixel Fold im Test

Google Pixel 6 vs. Samsung Galaxy S22: Die kleinen Flaggschiffe im Vergleich

Es ist ein Duell der kleinen Giganten: Google Pixel 6 vs. Samsung Galaxy S22. Wir beleuchten und vergleichen die wesentlichen Ausstattungsmerkmale, so zum Beispiel Design, Kameras, Akkus und Preis. So kannst Du Dir am Ende hoffentlich die Frage beantworten: Welches Smartphone eignet sich für Dich eher? Die neuen Samsung Galaxy S22-Modelle: Das S22, S22+ und S22 Ultra im Hands-on Google Pixel 6 vs. Samsung Galaxy S22: Diese Specs vergleichen wir Das Google Pixel 6 ist im Dezember 2021 erschienen. Im Vergleich dazu ist das Samsung Galaxy S22 neuer: Es ging am 9. Februar 2022 in den Vorverkauf. Wir vergleichen die neuen kleinen Flaggschiffe miteinander – und zwar anhand folgender Kriterien: • Display • Kamera • Prozessor und Speicher • Akku • Design • Preis Unter den Android-Smartphones ist Samsung mit seiner Galaxy-Serie Marktführer. Doch Google hat mit dem Pixel 6 ein viel beachtetes Konkurrenzmodell auf dem Markt. Unser Vergleich zeigt, ob das Google Pixel ...