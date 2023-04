Android-Smartphones können Apps archivieren

Featured: Pokémon GO: Diese Feldforschungen und Events erwarten Dich im April 2023

Neuer Monat, neue Aufgaben und Belohnungen: Hier findest Du eine Liste aller Feldforschungen in Pokémon GO im April 2023. Außerdem geben wir Dir einen Überblick über kommende Events, Raids und Rampenlicht-Stunden in dem Game.