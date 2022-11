Schiffspost: Den Kreuzfahrtriesen auf der Spur

Schifffahrt: Seuchenschutzkonzept: Hamburg will für Häfen Schule machen

Was tun, wenn viele Menschen auf einem Schiff, das in den Hafen kommt, an einer ansteckenden Krankheit leiden? In einem Forschungsprojekt hat das Hamburg Port Health Center (HPHC) gemeinsam mit der Universitätsmedizin Greifswald und dem hamburgischen Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin ein Konzept entwickelt. Nun liegt dazu der Abschlussbericht vor, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte. Er zeige auf, wie sich alle relevanten Behörden und Einsatzkräfte auf den Ernstfall vorbereiten können und soll auch anderen Hafenstädten zur Verfügung gestellt werden.