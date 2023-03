Turnierveranstalter Beyond The Summit entlässt Belegschaft

Featured: The Batman: Das Ende und ALLE wichtigen Enthüllungen erklärt

Der heiß erwartete „The Batman“ ist endlich in den Kinos und hält für Dich so einige Überraschungen bereit. Doch bei all den Geheimnissen, Halbwahrheiten, Twists und Enthüllungen kann man schnell mal den Überblick verlieren. Von den Rätseln des Riddlers gar nicht zu sprechen. Hier findest Du die Erklärung für die wichtigsten Handlungspunkte und was das Ende von The Batman zu bedeuten hat. Achtung: Der folgende Text enthält massive Spoiler zur Handlung und dem Ende von The Batman. Gotham City ist ein düsterer Moloch, in dem Gewalt, Verbrechen und Korruption grassieren. Das Gotham Police Department kommt nur mühsam gegen die Vielzahl an kriminellen Banden, Verrückten und Mördern an, welche die Straßen der Stadt täglich unsicher machen. Oder sind die Beamt:innen nicht sogar längst selbst Teil des Problems? Batman kämpft in einer Stadt vor dem Abgrund. — Bild: Warner Bros. Nur Milliardenerbe Bruce Wayne (Robert Pattinson) kämpft als maskierter Rächer ...