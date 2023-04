Wolves Esports und MNM Gaming erreichen Major-Playoffs

Die europäischen Rainbow-Six-Teams Wolves Esports und MNM Gaming haben sich für die Playoffs des Majors in Kopenhagen qualifiziert. Beide Mannschaften gewannen ihre Spiele am letzten Tag der Gruppenphase dank starker Leistungen jeweils souverän mit 2:0.

Die Siege der beiden Teams aus Frankreich und England bedeuteten gleichzeitig die Heimreise zweier asiatischer Mannschaften: MNM Gaming schickte das südkoreanischen Team Sandbox Gaming nach Hause (7:1, 7:5), Wolves Esports besiegelte das Aus der japanischen Major-Debütanten von Varrel (7:2, 7:4).

Dabei begann der Tag für Wolves mit einer 4:7-Niederlage gegen die Brasilianer und Topfavoriten von w7m im Upper-Bracket-Finale von Gruppe D. Doch die Mannschaft um Coach Laurie «Lyloun» Lagier bekam eine zweite und letzte Chance - und nutzte sie.

Das R6-Major in Kopenhagen ist das erste große internationale Turnier der laufenden Saison. Noch bis zum 7. Mai kämpfen die verbleibenden 16 Teams in der dänischen Hauptstadt um den Major-Titel, ihren Anteil an insgesamt 750.000 US-Dollar Preisgeld und Qualifikationspunkte für das Six Invitational in Brasilien.