Fokus in Top 16 des FIFA 23 DFB-ePokals - Titelträger raus

Fokus hat sich für das Achtelfinale des DFB-ePokals in FIFA 23 qualifiziert. Koray «Koray» Kücükgünar und Dylan «DullenMIKE» Neuhausen setzten sich gegen Holstein Kiel durch (2:0; 2:0). Auch VBL-Clubmeister RB Leipzig kam mit einem Sieg gegen Hannover 96 in die nächste Runde (3:2; 3:1).

Fokus hat es unter die Top 16 im DFB ePokal in FIFA 23 geschafft. © Boris Roessler/dpa

Eine Überraschung gelang dem Team von Iqonic, das für den Landesligisten VfR 1919 Grünstadt antritt. Joe «JH7» Hellmann und Lukas «lukas_official11» Wolff kegelten den Vorjahressieger FC St. Pauli aus dem Turnier. Im zweiten Spiel glich der Underdog die Best-of-Three-Serie per Elfmeterschießen aus - die Entscheidung fiel also im Doppel, in dem sich Iqonic mit 2:1 durchsetzte.

St. Pauli-Spieler Kamal «FCSP_Kamal» Kamboj zeigte sich im Interview nach dem Ausscheiden angefressen. Jeder Zuschauer mit «zwei Augen» habe sehen können, dass der Sieg «komplett unverdient» gewesen sei, sagte er.

RB Leipzig trifft am 24. Mai auf die Rivalen von Fokus - zuletzt hatte es immer wieder Schlagabtausche der Mannschaften auf sozialen Netzwerken gegeben. Der 1. FC Köln muss gegen VBL-Vizeclubmeister F.C. Hansa Rostock ran.