Spandau gewinnt Streamerduell gegen NNO in LoL Prime League

Ein EU-Masters-Platz offen: Unicorns of Love sichert Platz Eins in LoL-Liga Prime League

Der erste Platz der regulären Saison und somit die EU-Masters-Quali geht in der LoL-Liga Prime League an Unicorns of Love. Um den zweiten Platz streiten sich BIG und SK in einem Tiebreaker am Sonntag.