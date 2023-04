BDS fertigt Vitality ab und steht im Finale der LoL LEC

Team BDS ist der erste Finalist in der Frühlings-Saison der League-of-Legends-Liga LEC. Das Halbfinale gegen Team Vitality entschied das Team überraschend klar mit 3:0 für sich.

«Es ist so surreal, ich kann es immer noch nicht glauben», sagte Juš «Crownie» Marušič von BDS unter Tränen im Interview nach dem Einzug ins Finale. Im letzten Jahr hatte der Botlaner noch überlegt, seine Karriere zu beenden. «Wir wussten, dass sie ein sehr starkes Team sind. Aber wir haben an uns geglaubt.»

Sowohl Vitality als auch BDS waren ungeschlagen durch die Gruppenphase in das LEC Halbfinale gerauscht. Dort zeigte sich jedoch nur BDS von seiner besten Seite. Vor allem in den ersten beiden Partien hielt das Team um Crownie Vitality über weite Strecken aus dem Spiel. In der entscheidenden Partie holte BDS dann einen Rückstand auf und belohnte sich mit der ersten Finalteilnahme in der Geschichte der Organisation.

«Jeder von uns will einfach nur gewinnen», sagte Adam «Adam» Maanane im Interview. «Es geht nicht nur darum, League of Legends zu spielen, es geht um mehr als das. Es ist, als ob wir gerade um unser Leben spielen.»