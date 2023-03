Forze siegt gegen Ence in CS:GO ESL Pro League

Forze hat am letzten Tag der Gruppenphase des «Counter-Strike: Global Offensive»-Turniers ESL Pro League gegen Ence gewonnen. Mit einem dominanten 2:0-Sieg holte sich die russische E-Sport-Organisation den Sieg als Erster der Gruppe D und zieht direkt ins Viertelfinale ein.

«Erster Platz in Gruppe D der ESL Pro League Season 17. Um ehrlich zu sein war das sehr unerwartet», twitterte Forze-Rifler Vladislav «Krad» Kravchenko nach dem Sieg. «Ich bin aber sehr froh zu sehen, wie wir die Situation in den Runden gespielt haben. Wir müssen das beibehalten, für die nächsten Spiele und Turniere.»

Auf der ersten Karte Overpass starteten die russischen Spieler sehr dominant mit 16:3. Durch das Momentum holten sie auf der zweiten Karte Anubis noch zehn weitere Runden - bis Ence aufholte. Zum Schluss war es jedoch Forze, das stärker war und sich den Sieg mit 16:13 erkämpfte.

Neben Ence und Forze qualifizierten sich auch Natus Vincere und Team Liquid mit jeweils 2:0 und sicherten sich einen der letzten Plätze in den bevorstehenden Playoffs. Sie beginnen am 21. März mit dem Achtelfinale, in dem unter anderem G2 Esports antritt.