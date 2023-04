Sommer-Ausgabe der Dreamhack Hannover abgesagt

Unglaublicher Run: OG qualifiziert sich für Dota-2-Major in Berlin

From Zero to Hero: OG hat Ooredoo Thunders am letzten Tag des westeuropäischen Dota Pro Circuit mit 2:1 geschlagen und sich damit unerwartet den letzten westeuropäischen Platz im Berlin-Major gesichert. «Ich fühle mich unglaublich», sagte Dmitry «DM» Dorokhin im Interview nach dem Spiel.