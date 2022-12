Fernduell mit Köln: Rostock verteidigt Führung in VBL CC

Fußball: Union bei RB als Topspiel, Bayern-Knaller sonntags

Der 1. FC Union Berlin wird sein Auswärtsspiel beim ungeliebten Rivalen RB Leipzig am 11. Februar um 18.30 Uhr in der Red Bull-Arena bestreiten. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mit der Terminierung der Spieltage 20 bis 25 mit. Danach reisen die Eisernen in der Europa League zum Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam (Donnerstag, 18.45 Uhr), ehe am Sonntag (15.30 Uhr) der FC Schalke 04 an der Alten Försterei aufläuft.