Gaming-Gadgets für Weihnachten: Die besten Geschenke für Videospiel-Fans

Die kalte Vorweihnachtszeit ist perfekt, um sich mit einer Decke auf die Couch oder den Gaming-Chair zu setzen und all die Spiele zu zocken, für die man den Rest des Jahres keine Zeit hattest. Wenn Du Videospiel-Fans zu Deinen Liebsten zählst, sind Gaming-Geschenke also genau das Richtige! Hier haben wir fünf Vorschläge für Dich, die sich prima als Zocker-Zubehör zu Weihnachten 2022 eignen!

Bei manchen geht die Stimmung in den Keller, wenn sich Kälte, Frost und düstere Tage ausbreiten. Für leidenschaftliche Gamer:innen ist das aber gar kein Problem: Spielesammlung aufstocken und die usseligen Tage zum Zocken nutzen. Die Weihnachtszeit ist daher ideal, um Gaming-Herzen mit nerdigen Geschenken höherschlagen zu lassen.

1) Konsolen-Feeling auf Deinem Smartphone: GameSir X2 Gaming Controller

Gute Nachrichten für alle, die gern auf dem Smartphone daddeln, aber dabei bisher ihre Konsolen-Klassiker mit bewährter Steuerung vermisst haben: Hochwertige Aufsätze mit Controller-Funktion verwandeln Smartphones jetzt in echte Handhelds. So etwa der GameSir X2 Typ C Mobile Gaming Controller für Android-Geräte. Diesen steckst Du in den USB-C Slot und hast sofort Steuerkreuz, Analog-Sticks, Buttons und Schultertasten zur Verfügung. Damit nutzt Du neben Mobile Games und Emulatoren auch zahlreiche Cloud-Spielplattformen, einschließlich Xbox/Shadow Cloud Gaming, Google Stadia und Vortex. Xbox-Spiele auf dem Smartphone sind mit dem Xbox Game Pass möglich.

2) HUANUO Fußstütze: Für Bodenhaftung beim Zocken

Ob Du aufrecht PC am Schreibtisch zockst oder Deinen Controller gemütlich auf der Couch auf dem Schoß hast: Die Füße rutschen oft am Boden herum und sind im Winter auch noch am Frösteln. Ein gemütliches Fußkissen mit Anti-Rutsch-Haftung schafft hier Abhilfe und ist dazu auch noch ein tolles Weihnachtsgeschenk – nicht nur für Gamer:innen. Die HUANUO Fußstütze gibt Deinen Füßen die nötige Haltung und ist dank Füllung aus Memory-Baumwolle bequem und anschmiegsam.

3) Corsair MM800 Gaming Mousepad: Stylish und pixelgenau

Für Shooter-Profis und Rollenspiel-Fanatiker:innen ist nicht nur eine hochwertige Gaming-Maus Pflichtprogramm, sondern auch eine perfekte Unterlage. Das Corsair MM800 Gaming Mousepad erlaubt mit seiner reibungsarmen Mikrostruktur-Oberfläche pixelgenaues Tracking und ist damit ein idealer Begleiter für mausschwingende Gamer:innen. Dazu gibt es eine Rahmenbeleuchtung mit 15 LEDs. Je nach Spiel, Stimmung oder Jahreszeit leuchtest Du das Mauspad in individuellen Farben aus oder benutzt vorprogrammierte Einstellungen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

4) Heated Mouse: Heiße Maus für kalte Tage

Als Gamer:in absolvierst Du oft mehrere Tausend Mausklicks in kurzer Zeit. Das kann mit eingefrorenen Fingern in unbeheizten Räumen zur Herausforderung werden. Die Heated Mouse von Value Rays verspricht ein molliges Mauserlebnis von 37 bis 40 Grad. Das feuerrote Gadget ist kabelgebunden und erhält seine Wärmeenergie direkt über USB. Am Kabel ist ein Schalter angebracht, mit dem Du die Heizfunktion an- und ausschaltest.

5) USB-Getränkewärmer: Keine Raid ohne Heißgetränk

Nicht nur Energydrinks, sondern auch Tee und Kaffee gehören zu einer langen Zockernacht. Aber so eine Tasse kühlt in der virtuellen Hitze eines Shooter-Gefechts schnell ab. Klar, dass es hierfür ein nützliches Gadget gibt: USB-Tassenwärmer beziehungsweise Warmhalteplatten sind von verschiedenen Herstellern erhältlich. Gute Rezensionen haben etwa der Kaffeetassenwärmer von Suewow und der elektrische Kaffeewärmer von Garmee.

Was wird Bei Deinen Lieblings-Gamer:innen unter dem Tannenbaum liegen? Teile Deine Tipps für Gaming-Weihnachtsgeschenke 2022 hier in den Kommentaren!

Dieser Artikel Gaming-Gadgets für Weihnachten: Die besten Geschenke für Videospiel-Fans kommt von Featured!