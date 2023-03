Kkoray holt zweiten Platz in FIFA 23 Global Series Quali

Koray «Kkoray» Kücükgünar hat es im dritten europäischen Qualifikationsturnier der FIFA 23 Global Series auf den zweiten Platz geschafft. Im Finale unterlag der Spieler von Fokus dem Franzosen Leandro «Peixoto» Peixoto (1:5; 1:4).

An diesem Wochenende spielten die europäischen FIFA-Profis die dritte von fünf Qualis der FGS. © Michael Matthey/dpa

Für den Deutschen war es etwas Persönliches: «Jetzt bekommt der Mann seine Revanche für die WM», sagte er in seinem Livestream auf Twitch. Bei der Weltmeisterschaft in FIFA 22 flog Kkoray in der Gruppenphase aus dem Turnier, weil er mit einer schlechteren Tordifferenz punktgleich hinter Peixoto gestanden hatte.

Die versprochene Revanche blieb aus, zwischenzeitlich brach Kkoray das zweite Spiel sogar ab. Dennoch lieferte der Spieler von Fokus einen beeindruckenden Turnierlauf. Auf dem Weg durch die K.o.-Runden besiegte er Favoriten wie den Briten Donovan «Tekkz» Hunt und FIFA-Wunderkind Anders «Vejrgang_RBLZ» Vejrgang.

Der Hansa-Rostock-Spieler Levy Finn «Levyfinn» Rieck schaffte es unter die besten Vier. Damit konnte er auch wichtiges Selbstvertrauen für das Finalturnier der Virtual Bundesliga Club Championship am kommenden Wochenende in der Kölner Strassenkicker Base sammeln.