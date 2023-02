Tundra schafft nur knapp Einzug in Lima Major Playoffs

Nach eingangs guter Gruppenphase muss Tundra um den Einzug in die Playoffs zittern. Ein anderes europäisches Team war besonders stark und erlitt keine einzige Niederlage.

Tundra musste auf andere Teams vertrauen, um in die Playoffs des Dota 2 Lima Majors aufzusteigen. (Archivbild) © Valve/dpa

Weltmeister Tundra hat in der Gruppenphase des Dota 2 Lima Major den sechsten Platz erreicht und sich damit knapp für die Playoffs qualifiziert. Das Team um den deutschen Spieler Leon «Nine» Kirilin startete gut ins Turnier, gab danach aber einige Matches an seine Kontrahenten ab.

Am letzten Tag der Gruppenphase lag Tundras Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen. Für die Qualifikation in die Playoffs musste sich das Team auf Evil Geniuses und Team Spirit verlassen. Auf Twitter bedankte sich die britische Organisation danach für deren Siege.

Die Spitzenteams aus Gruppe A liegen dicht beieinander. Gaimin Gladiators gewann mit vier Siegen genauso oft wie Team Spirit, siegte aber im direkten Vergleich und sicherte sich somit den ersten Platz. Das Team um den Deutschen Erik «tOfu» Engel gewann am letzten Tag in zwei schnellen Spielen souverän gegen PSG.LGD und setzte die chinesischen Champions auf Platz fünf.

Dota-Major in Lima: Team Liquid ohne Niederlage

Team Liquid kristallisierte sich als stärkstes Team der Gruppenphase heraus. In Gruppe B verlor es kein einziges Match und sicherte sich den ersten Platz. Der Gruppensieg der Europameister stand schon einen Tag vor Ende der Gruppenphase fest, nachdem sie ein starkes Shopify Rebellion 2:0 besiegten. «Wir sehen uns auf der Bühne in Lima!» schrieb Liquids Ludwig «zai» Wåhlberg danach auf Twitter.

Dahinter befindet sich Entity, das mit dem Deutschen Daniel «Stormstormer» Schoetzau Platz zwei erreichte. Das Team startete stark in die Gruppenphase und verlor nur ein Match gegen Liquid.