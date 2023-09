Spirit siegt gegen Rebellion und gewinnt Dota Dreamleague

Rainbow-Six: BDS und Virtus.pro dank Siegen Gruppenerste

Das Rainbow-Six-Team Virtus.pro hat sich am letzten Tag der Gruppenphase der Europe League gute Chancen auf eine Teilnahme am kommenden Major-Turnier gesichert. Die Russen besiegten KOI dank eines starken Comebacks nach 1:6-Rückstand in der Nachspielzeit mit 8:6.