OG schlägt Nigma in Dota Pro Circuit und zieht gleich

OG hat einen wichtigen Sieg errungen und Nigma Galaxy mit 2:0 im westeuropäischen Dota Pro Circuit geschlagen. Der zweifache Weltmeister befindet sich in Relegationsgefahr und verschaffte sich mit diesem Sieg ein wenig Luft.

«Nach diesem Sieg fühlen wir uns viel besser. Endlich haben wir wieder ein Match gewonnen, nach so langer Zeit», freute sich Tommy «Taiga» Le im Interview nach dem Spiel. Mit dem Erfolg über Nigma zieht OG wieder mit dem ebenfalls schwachen Team um Kuro «KuroKy» Takhasomi gleich. Die beiden Teams kontrahieren am unteren Ende der Tabelle im Kampf um den Verbleib in Division 1.

Zuvor gewann Team Liquid mit 2:0 gegen Weltmeister Tundra. Zwar führte Liquid beide Spielverläufe an, brauchte aber für den Abschluss des ersten Spiels besonders lange. Im Interview nach dem Match lobte Aydin «Insania» Sarkohi Tundras Endspiel: «Sie spielen diesen Teil des Spiels extrem gut. Besser als jedes andere Team auf der Welt.»

Liquid steht somit gemeinsam mit seinem Major-Rivalen Gaimin Gladiators an der Spitze der Tabelle. Das Team um den Deutschen Erik «tOfu» Engel gewann ebenfalls mit 2:0 gegen ein schwächelndes Entity.