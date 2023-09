Serral triumphiert bei Master's Coliseum in Starcraft 2

Der finnische Starcraft-2-Profi Joona «Serral» Sotala hat das chinesische Turnier Master's Coliseum für sich entschieden. Im Finale bezwang er den Südkoreaner Kim «Cure» Doh-wook mit 4:1.

Serral, noch in seinem alten Trikot, bei der WCS in Starcraft 2 auf der Blizzcon 2019. © Carlton Beener/Activision Blizzard/dpa

In der Gruppenphase sah es nach einem glatten Durchmarsch für Serral aus. In fünf Best-of-Three-Serien gab er keine einzige Map ab. In der ersten Runde der Upper-Bracket unterlief dem Zerg-Spieler dann ein überraschender Stolperer: Serral verlor gegen den jungen Franzosen Clément «Clem» Desplanches mit 1:3.

In der unteren Hälfte des Turnierbaums durfte er sich keinen Fehler erlauben. Mit sechs souveränen Siegen in einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld zeigte Serral, warum er als einer der besten Starcraft-2-Spieler aller Zeiten gilt.

Bester Deutscher des Turniers war Julian «Lambo» Brosig. Er schaffte als einziger den Sprung aus der Gruppenphase in die Lower Bracket. Dort verlor er allerdings in der ersten Runde im Zerg-gegen-Zerg-Matchup chancenlos gegen Serral mit 0:3.

Gabriel «HeroMarine» Segat und Tobias «ShoWTimE» Sieber schieden bereits in der Gruppenphase aus.