Erste Finalisten der Overwatch-League-Play-Ins bekannt

Teilnehmer am Midseason-Turnier der OWL stehen fest

Die Teilnehmer am regionsübergreifenden Turnier Midseason Madness der Overwatch League stehen fest. Boston Uprising und Florida Mayhem haben die letzten zwei Plätze mit ihren Siegen in der K.o.-Runde der Spring Stage ergattert. Vergangene Woche qualifizierten sich bereits Atlanta Reign und Houston Outlaws in der Region West.