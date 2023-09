G2 Gozen kassiert erste Niederlage in Valorant Game Changers

G2 Gozen hat in der dritten Stage des Valorant-Turnier VCT Game Changers EMEA die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Case Hydra verlor der Titelverteidiger in einer knappen Serie.

In der ersten Spielwoche war G2 noch ohne Fehler geblieben und sich mit drei Siegen an die Tabellenspitze gesetzt. Auch in Woche Zwei setzte die Mannschaft die Serie mit einem engen 2:0 gegen Navi Celestials weiter fort.

Ausgerechnet Case Hydra, mit drei Niederlagen in die Stage gestartet, überraschte G2 nun aber, und gewann in einer sehr umkämpften Serie mit 2:1 (13:10; 12:14; 13:11). Für Case ist es im Kampf um die Playoff-Qualifikation ein wichtiger Sieg. Auch G2 muss sich der Pleite als Tabellenzweiter noch keine Sorgen machen, reiht sich in Gruppe A aber auf dem zweiten Platz hinter BBL Queens ein.

Als amtierender Vizemeister zeigt sich FUT Female dagegen in schlechter Form. Nach einer sieglosen Woche würde dem türkischen Team der fünften Platz derzeit nicht für die Playoffs reichen. Am letzten Spieltag wartet dazu mit dem ungeschlagenen Tabellenführer Acend Rising ein harter Gegner.