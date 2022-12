Sparsam, stark und etwas teurer

Ohne E-Unterstützung läuft heute fast nichts mehr. Das weiß auch Fiat und offeriert einen entsprechenden Tipo. Sein Stromschlag fällt allerdings milde aus.

SP-X/Köln. Fiat bietet den Tipo mittlerweile nur noch als Hybrid-Benziner an. Das Doppelherz erlaubt sogar rein elektrisches Fahren auf allerdings bescheidenem Niveau. Vor allem macht der neue Antrieb den praktischen Kombi aber sparsam, stark und leider auch etwas teurer.

Der erste Eindruck:

Ganz taufrisch wirkt der Tipo nicht mehr, wenngleich Cross-Elemente und ein fesches LED-Tagfahrlicht ihm eine gewisse Modernität verleihen. Entscheidender jedoch: Der kompakte Italiener ist ein stattlicher Familien-Kombi mit geräumigem Innenraum. Das Ambiente wirkt trotz Hartplastik wohnlich. Besonders gut gefällt der über 10 Zoll große Touchscreen des Infotainmentsystems, weil sich Android Auto kabellos integrieren lässt.

Auf der Straße:

Nach dem Start bleibt der neue Hybridantrieb mit 1,5-Liter-Benziner und 20-PS-Starter-Generator lautlos. Erst wenn der Automatikhebel auf D oder R gelegt und der Gasfuß betätigt wird, wechselt das Doppelherz alsbald vom EV- in den Verbrennermodus. Rein elektrisches Fahren erlauben 48-Volt-Maschine und Mini-Akku aber lediglich im Kriechgang und meist nur wenige hundert Meter weit. Eindrucksvoller ist, wie die nahe am 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe untergebrachte E-Maschine dem 130-PS-Benziner beim Vortrieb hilft. 8,8 Sekunden für den Sprint auf 100 sowie 207 km/h Topspeed sprechen für sich. Das Getriebe schaltet sanft, allerdings etwas träge. Insgesamt bleibt die Antriebseinheit trotz einer rauen Note des Benziners und ruppiger Lastwechselreaktionen der sich zu- oder abschaltenden E-Maschine kultiviert. Und effizient. 6,5 Liter betrug der Verbrauch auf der Autobahn. In der Stadt und über Land sind 5,5 Liter möglich.

Die Kosten:

Der Tipo Kombi war lange ein Geheimtipp, der noch 2021 ab rund 20.000 Euro kostete. Mit dem mittlerweile alternativlosen Hybridantrieb ist der Einstiegspreis auf 29.500 Euro geklettert. Sehr viel mehr wird es allerdings nicht. Für die rund 33.000 Euro teure und gut ausgestattete Version „Red“ stehen noch zwei Pakete zur Wahl, mit denen sich der Preis auf maximal 35.300 Euro treiben lässt.

Die Konkurrenten:

Schaut man sich um, bleibt der Tipo Kombi trotz des Preissprungs interessant. So kosten vergleichbar motorisierte Versionen von Ford Focus Turnier und Renault Megane Grandtour mindestens 34.000 Euro. Mit dem Kia Ceed Sportswagon, der mit 160-PS-Benziner und Automatik schon für rund 28.000 Euro zu haben ist, gibt es allerdings auch eine günstige Alternative.

Zum Schluss:

Kraftvoll, flott und zugleich effizient – der neue 1,5-Liter-Mildhybridbenziner ist eine gute, aktuell allerdings auch die einzige Wahl für den alltagstauglichen Tipo Kombi. Mit der neuen Doppelherz-Technik ist der Italiener in höhere Preisregionen vorgedrungen. Dabei waren niedrige Kosten eigentlich ja das traditionell stärkste Argument für den Tipo.

Technische Daten – Fiat Tipo Kombi Hybrid:

Fünftüriger, fünfsitziger Kombi, Länge: 4,57 Meter, Breite: 1,79 Meter (mit Außenspiegeln: k. A.), Höhe: 1,51 Meter, Radstand: 2,64 Meter, Kofferraumvolumen: 550 – 1.650 Liter

1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung und 15 kW/20 PS E-Motor, Leistung 96 kW/130 PS, Siebengang-TCT, 0-100 km/h: 8,8 s, Vmax: 207 km/h, Normverbrauch: 5,9 l (WLTP), Testverbrauch: 6,4 l/100 km, Preis: ab 29.490 Euro