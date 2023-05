Zurück in die Zukunft

Was für eine nette Idee! Aus einem biederen Hochdachkombi macht Citroën ein schmucken Retro-Laster. Der Citroën Berlingo 2CV Fourgonette ist eine Hommage an die legendäre „Kasten-Ente“ aus den 50er-Jahren. Besonders reizvoll wird die Sache mit Elektroantrieb – leider aber auch ziemlich teuer.

Der Berlingo Fourgonnette weckte mit seinem speziellen Styling Erinnerungen an Citroens Lieferwagenlegende 2CV Fourgonette © Citroen

SP-X/Frankfurt. Ältere Autofahrer dürften sich vermutlich noch an die „Ente“, den Citroën 2CV, als Kastenwagen erinnern. Das Modell im Wellblech-Look, meist nur „Fourgonnette“ genannt, war Anfang der 50er-Jahre der erste Großserien-Lieferwagen mit Frontantrieb. Weit über eine Million Mal verkaufte Citroën den kultigen Kleintransporter. Erst 1978 endete die Geschichte des 2CV AU.

Das Design-Team von Citroën und der italienische Karosseriebauer Caselani lassen die alten Zeiten nun wieder aufleben, in Form des Berlingo 2CV Fourgonette. Den Hochdachkombi verwandelt die italienische Firma Caselani in ein cooles Gefährt im Vintage-Stil – als Hommage an das ikonische Original. „Wir wollen in die Vergangenheit reisen und den einzigartigen Charme der Kasten-Ente auf ein Modell des 21. Jahrhunderts übertragen“, sagt Caselani-Designer David Obendorfer. Der Autoenthusiast hat früher unter anderem Boote bei der renommierten Marke Riva entworfen.

Der Berlingo 2CV Fourgonette ist natürlich kein von Grund auf neu konzipiertes Fahrzeug, sondern es handelt sich hier um einen Umbau. Das Team von Caselani entfernt das Außenblech des Vorderwagens (Haube, Kotflügel und Frontschürze) und ersetzt es durch eine Eigenkreation aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Die runden „Enten“-Scheinwerfer – ein absolutes Muss – stammen aus dem Stellantis-Konzernregal und in diesem Fall vom Jeep Wrangler.

Der mittlere und hintere Teil des Berlingo behält seine Karosseriebleche. In diesen Bereichen wird der Wagen mit dünnen Kunststoff-Panels überklebt. Optisch sieht es dann wie die früher typische Wellblech-Struktur aus. Der Grund für die wellenförmige Profilierung war die bessere Stabilität des Blechs.

Als weitere Hommage an den historischen 2CV AU gelten – allerdings nur bei der gewerblichen Cargo-Variante – die beiden kleinen, abgerundeten Fenster an den Hecktüren. Ebenso ein Klassiker: die als Rundleuchten montierten Rücklichter.

Wer bereits einen Berlingo fährt und ihn ebenso „retrofiziert“ haben möchten, muss nicht leer ausgehen. Caselani bietet hierzu einen Umbaukit an. Die gesamte Technik und auch das Interieur bleiben von den italienischen Nostalgie-Maßnahmen unberührt. Unter der Haube arbeitet nach wie vor die bekannte 100 kW/136 PS starke E-Maschine aus dem Stellantis-Baukasten, verbunden mit einer 50-kWh-Batterie im Fahrzeugboden. Somit fährt der 2CV Fourgonette keinen Deut anders als sein moderner Baureihenbruder. Die Leistung reicht aus für entspanntes Fortkommen, Dynamik und Sportlichkeit braucht ein derartiges Fahrzeug nicht wirklich, das Fahrgefühl ist komfortabel und angenehm ruhig.

Unschlagbar in seiner Klasse ist der Berlingo 2CV Fourgonette in der Disziplin Vielseitigkeit und Praktikabilität. Zwei seitliche Schiebetüren bieten bequemen Zugang, 775 Liter lassen sich im Kofferraum verstauen und 28 Ablagefächer stehen für diversen Kleinkram und Getränke zur Verfügung. Werden die Lehnen der Rücksitze umgeklappt, passen bis zu 3,3 Kubikmeter in den Laderaum. Der Berlingo entwickelt wahre Umzugsqualitäten.

Limitiert ist der 2CV Fourgonette auf 200 Exemplare (eine Plakette am Armaturenbrett zeigt die jeweilige Nummer). Günstig ist der Retro-Spaß allerdings nicht. Bei Caselani geschieht alles in Handarbeit. Für die gewerbliche Variante (Seitenwände aus Blech) mit Verbrennungsmotor beginnt der Preis bei 39.000 Euro netto, für die E-Version sind es gar 49.000 Euro netto. Die Mehrwertsteuer von 19 Prozent kommt also noch hinzu. Die Pkw-Kombiversion gibt es nur als Stromer. Sie kostet stolze 70.210 Euro (inkl. Mehrwertsteuer).

Citroën Berlingo 2CV Fourgonette - Technische Daten:

Hochdachkombi in der Kompaktklasse; Länge: 4,43 Meter, Breite: 1,85 Meter, Höhe: 1,88 Meter, Radstand: 2,79 Meter, Kofferraumvolumen: 775 Liter

PSM-Elektromotor; 100 kW, maximales Drehmoment: 260 Nm, Vorderradantrieb, Eingang-Automatik, 0-100 km/h: 11,7 s, Vmax: 135 km/h, Batteriegröße: 50 kWh, Reichweite: 285 Kilometer, max. Ladeleistung 100 kW, Normverbrauch: 19,3 kWh/100 km, CO2-Ausstoß: 0 g/km, Effizienzklasse: A+. Preis: 70.210 Euro.

Citroën Berlingo 2CV Fourgonette - Kurzcharakteristik:

Warum: weil man E-Antrieb und Nostalgie perfekt zusammenbringen kann

Warum nicht: weil der hohe Preis nicht in Relation zur gebotenen Leistung steht

Was sonst: in diesem Segment bislang einmalig

Wann: Mai 2023