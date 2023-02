Versicherung in London zu teuer für Range Rover

Ein Range Rover war schon immer ein bisschen teurer. In London gilt das mittlerweile nicht nur für den Kauf.

SP-X/Uxbridge. Londoner Luxusprobleme: Weil der Geländewagen Range Rover so beliebt bei Dieben ist, lässt er sich in der britischen Hauptstadt kaum mehr versichern. Laut dem Magazin „Autocar“ hat nun sogar Land Rover seine eigene Neuwagen-Versicherung für das Allrad-Flaggschiff gestrichen, das laut Statistik das am zweithäufigsten gestohlene Auto des Landes ist.

Auch zahlreiche weitere Assekuranzen winken dem Bericht zufolge mittlerweile ab, wenn Range-Rover-Halter nach Policen fragen. Werden sie doch angeboten, dann für extreme Preise. Einer Stichprobe der Zeitschrift zufolge werden für einen in London angemeldeten Range Rover rund 4.900 bis 6.800 Euro fällig. Ein vergleichbarer Bentley Bentayga lässt sich für 2.300 Euro versichern.