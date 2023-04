Jaguar ersetzt Chrysler

Google-Schwester Waymo setzt beim autonomen Fahren schon lange nicht mehr auf ein eigenes Auto, sondern auf Modelle etablierter Hersteller. Nun geht eines davon in Rente.

SP-X/Mountain Viewa. Der autonome Fahrdienst Waymo stellt den Chrysler Pacifica außer Dienst. Statt des hybridgetriebenen Vans füllt die Google-Schwester ihre Robotaxi-Flotte nun mit dem vollelektrischen Jaguar I-Pace auf. Der Crossover erhält dafür die typischen Sensor-Einheiten auf dem Dach, an der Front und an den Flanken, die dem Fahrzeug beim vollautomatisierte Fahren die Orientierung ermöglicht.

Der bislang vor allem für Robotaxi-Fahrten in der Innenstadt Phoenix genutzte I-Pace kommt nun auch an anderen Standorten wie Chandler und Tempe zu Einsatz, zudem ist eine Expansion nach Austin/Texas geplant. Der US-Fahrdienstleister bezeichnet den britischen Stromer als Waymo Driver der fünften Generation. In Generation sechs könnte der Waymo Driver wieder ein eigenständiges Modell werden – die Google-Tochter hatte im vergangenen Jahr ein gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely entwickeltes Robotaxi vorgestellt. Optisch erinnern das freundliche Gesicht und die Sensor-Einheit auf dem Dach an den ersten, ebenfalls selbst entwickelten Waymo Driver namens Firefly von 2014. Beim Startermin des neuen Robotaxis für Ridehailing-Dienst gibt sich Waymo zurückhaltend, spricht lediglich von „kommenden Jahren“.