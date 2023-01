Vor allem die Älteren sind treu

Wer eine gute Kfz-Werkstatt gefunden hat, wechselt meist nicht mehr. Außer, es geht ums Geld.

SP-X/Losheim. Die deutschen Autofahrer sind ihrer Kfz-Werkstatt in der Regel treu. Lediglich 10 Prozent haben in den vergangenen zwei Jahren den Betrieb gewechselt, wie eine Umfrage der Sachverständigenorganisation KÜS ergeben hat. Besonders flexibel sind demnach die Unter-40-Jährigen, unter denen 15 Prozent kürzlich eine neue Werkstatt gesucht haben. Bei den Über-60-Jährigen waren es nur 6 Prozent. Wichtigster Grund für die Abwanderung zur Konkurrenz ist der Preis, der in 52 Prozent der Fälle eine Rolle gespielt hat. Unfreundliches Personal (24 Prozent), Vertrauensverlust (21 Prozent) und schlecht durchgeführte Arbeiten (18 Prozent) spielen eine geringere Rolle.