Sonnenlicht auch bei Nacht

Energie: Erfurt bringt Weihnachtslichter an

Thüringer Städte bereiten sich auf die Weihnachtszeit vor: So wird in der Landeshauptstadt seit Dienstag daran gearbeitet, bis zum Weihnachtsmartkbeginn am 22. November alle 385 Leuchtelemente zu installieren. Bis zu acht Mitarbeiter des städtischen Straßenbetriebshofes sind nach Angaben der Stadt im gesamten Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile unterwegs.