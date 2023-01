Videospiel-Renner zum Geburtstag

Featured: Gran Turismo 7: Autoliste – diese Fahrzeuge sind dabei

„Gran Turismo 7“ führt die beliebte Rennspiel-Simulation auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 fort und bringt die schnellsten und optisch herausragendsten Fahrzeuge direkt in Deine virtuelle Garage. Insgesamt sind es 424 Fahrzeuge, die Du sammeln und fahren kannst. Um welche Marken und Hersteller es sich dabei handelt, entnimmst Du unserer Autoliste zu Gran Turismo 7. Alle Autos in Gran Turismo 7 – Hersteller und Marken Abarth Von dem italienischen Hersteller, der Renn- und Straßenauto produziert, findest Du die folgenden Modelle in Gran Turismo 7. Abarth 55 ’09 Abarth 696 ’64 Abarth 1500 Biposto Bertone BAT 1 ’52 Alfa Romeo Ebenfalls ein italienischer Hersteller, der unter anderem für seinen V6-Motor und seine unverkennbaren Motorsounds bekannt ist. 4C Gr. 3 Road Car 4C Gr. 4 4C Gr. 3 8C Competizione ’08 Mito ’09 4C ’14 8C 2900B Lungo Berlinetta ’37 Giulia TZ2 Carrozzata da Zagato CN AR750106 ’65 Alpine Der französische Hersteller ...