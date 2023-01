Mit laufendem Motor geparkt: Halter muss fürs Öffnen zahlen

Borchen: Geldautomat gesprengt: Täter flüchten mit Auto

In der Nacht zu Freitag ist ein Geldautomat in einer Bankfiliale in Borchen (Kreis Paderborn) gesprengt worden. Dabei sei ein großer Sachschaden entstanden, der vorläufig auf eine sechsstellige Summe geschätzt werde, teilte die Polizei in Paderborn mit. Personen seien bei der Explosion nicht verletzt worden. Danach seien mindestens drei mutmaßliche Täter mit einem Auto in hoher Geschwindigkeit Richtung Autobahn 33 vom Tatort geflüchtet. Die Höhe der Beute stehe noch nicht fest, hieß es weiter.