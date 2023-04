Technisch und optisch aufgefrischt

Ein bisschen Pflege schadet nicht, das trifft auch auf den Lexus LC zu. Die Japaner haben ihn nun äußerlich und innerlich poliert.

Zum neuen Modelljahr hat Lexus sein Flaggschiff LC überarbeitet und spendiert Coupé wie Cabrio unter anderem Änderungen am Fahrwerk © Lexus

SP-X/Köln. Zum neuen Modelljahr hat Lexus sein Flaggschiff LC überarbeitet und spendiert Coupé wie Cabrio unter anderem Änderungen am Fahrwerk. Für ein besseres Lenkverhalten wurden die vordere und hintere Aufhängung, die Stoßdämpferabstimmung und die Befestigung von Lenksäule und Lenkgetriebe neu abgestimmt. Außerdem wurde das Brake-by-Wire-System für ein natürlicheres Bremsgefühl modifiziert. Für Fahrten auf der Rennstrecke steht ein Expert-Modus zur Verfügung, der das Abschalten der Traktionskontrolle ermöglicht. Der Bremsassistent erkennt nun auch Radfahrer bei Tageslicht. Die dynamische Geschwindigkeitsregelung reduziert in Kurven die Geschwindigkeit, um sie automatisch an den Kurvenradius anzupassen. Die Außenspiegelgehäuse sind nun serienmäßig mit einer Panoramakamera ausgestattet.

Ein neues Multimediasystem mit einem 12,3-Zoll-Touchscreen und neue Konnektivitätsfunktionen wie kabellose Smartphoneanbindung mittels Apple Carplay halten Einzug in den LC. Außerdem offeriert Lexus neue Lackfarben und neue Räder in Dunkelgrau oder Schwarz.

Unverändert bleiben die Antriebe. Kunden haben die Wahl zwischen einem 3,5-Liter-V6-Hybridantrieb und einem 5,0-Liter-V8-Benzinmotor. Bislang ist der Lexus LC ab rund 112.000 beziehungsweise 127.000 Euro (Cabrio, nur mit V8) erhältlich. Die ab Juni verfügbaren überarbeiteten Modelle dürften teurer werden.