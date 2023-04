Gute Pflege spart langfristig Geld

Gepflegte Kfz verkaufen sich besser. Angesichts extrem gestiegener Autopreise lohnt sich die Investition in ein gründliches Reinigungsprogramm mehr denn je.

SP-X/Köln. Mit Eis, Salz und Schneematsch auf den Straßen ist es nun endgültig vorbei. Entsprechend ist die Zeit für einen intensiven Pkw-Frühjahrsputz gekommen, um Schmutz und Streumittel endgültig vom Auto zu entfernen und zugleich dem Fahrzeug eine Rundum-Tiefenreinigung zu gönnen. Wer ein möglichst gutes Ergebnis erzielen und außerdem viel für den langfristigen Erhalt seines Autos tun will, sollte selbst Hand anlegen und zudem die richtigen Pflegemittel einsetzen. Vor allem angesichts der Preisexplosion bei neuen und gebrauchten Autos empfiehlt sich die Investition in den „Werterhalt“, weiß Michael Rahn, Auto-Experte bei der Online-Handelsplattform Ebay: „Die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen sind im vergangenen Jahr rasant angestiegen. Da liegt es nahe, das eigene Fahrzeug bestmöglich in Stand zu halten und zu pflegen, um zusätzliche und womöglich ungeplante Ausgaben zu vermeiden.“

Für den Innenraum ist eine spezielle Cockpit-Pflege wichtig, welche die Kunststoffoberflächen optisch wieder neu wirken lässt und außerdem vor Alterung schützt. Für die Außenreinigung auf einem zugelassenen Autowaschplatz empfiehlt sich der Einsatz eines schonenden Autoshampoos, mit dem sich Schmutz und Salzreste sicher zu entfernen lassen. Besonders hartnäckig haftet der Straßendreck an den Rädern. Hier empfiehlt sich der Einsatz eines speziellen Felgenreinigers. Anschließend wird der Lack noch mit einer Politur auf Hochglanz gebracht. Die Tiefenreinigung der Außenfarbe lässt das Fahrzeug in neuem Glanz erstrahlen, zugleich sorgt sie für einen Langzeitschutz vor Umwelteinflüssen. Das Polieren der Lackflächen von Hand ist aufwändig, weshalb der Einsatz einer Poliermaschine sinnvoll sein kann. Entsprechende Pflegemittel bekommt man im Kfz-Zubehör oder bei Online-Shops. Hier werden die Pflegeprodukte einzeln oder als Sets mit allerlei Zubehör wie Schwämmen, Bürsten, Tücher und Poliermaschine angeboten.