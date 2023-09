Ford Ranger wird zum Pick-up mit Plug-in-Hybrid

VW drosselt wegen Teilemangels Produktion in Wolfsburg

Volkswagen muss wegen fehlender Motorteile aus Slowenien nun auch im Stammwerk in Wolfsburg die Produktion drosseln. «Ab 11. September werden vereinzelt Schichten in der Fertigung entfallen», sagte ein Sprecher des Autobauers am Montag in Wolfsburg. Darüber seien die Mitarbeiter am Morgen informiert worden. Es handele sich dabei aber nur um einzelne Schichten in einzelnen Montagelinien. Für die betroffenen Mitarbeiter werde Kurzarbeit beantragt.