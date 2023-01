Neuer Name, neues Image

Ssangyong blickt auf eine Geschichte mit vielen Besitzerwechseln zurück. Seit kurzem hat die KG Group das Sagen, die nun die Umbenennung von Ssangyong plant.

SP-X/Seoul. Die koreanische Automarke Ssangyong soll noch in diesem Jahr in KG Mobility umbenannt werden. Dies kündigte Anfang dieser Woche Kwak Jea-sun, Vorstandschef der KG Group, gegenüber Medienvertretern in Seoul an. KG ist seit 2022 mit aktuell rund 62 Prozent Mehrheitseigner des Autoherstellers. Laut einem Bericht des Korea Herald soll im März 2023 im Rahmen eines Treffens mit weiteren Anteilseignern die Namensänderung offiziell genehmigt und noch in diesem Jahr praktisch vollzogen werden. Fahrzeuge von Ssangyong sollen fortan das KG-Logo tragen.

Mit dem neuen Logo sollen sich auch Marketing-Strategie sowie die Firmenidentität ändern. Die Umbenennung in KG Mobility markiert unter anderem den Wechsel vom klassischen Autobauer zum Mobilitätsanbieter mit elektrisch angetriebenen und autonom fahrenden Fahrzeugen.

Eine in fast 40 Jahren aufgebaute Identität einer international bekannten Automarke wie Ssangyong aufzugeben, ist ein ungewöhnlicher Schritt. Ssangyong blickt allerdings auf einige imageschädigende Insolvenzen und Besitzerwechsel zurück