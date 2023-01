Featured: Das iPhone als Ausweis am Flughafen: Alle Infos zum neuen Feature

Das Software-Update iOS 15 bringt ein Feature mit, das Vielreisende begeistern dürfte: Die „Wallet”-App soll das iPhone zum Personalausweis machen. Mit dem Release von iOS 15.4 ist das Feature nun seit dem Frühjahr 2022 tatsächlich verfügbar. Schon seit der WWDC 2021 ist klar: iOS 15 bringt eine Menge Neuerungen auf das iPhone – rund um FaceTime, Text- und Bilderkennung, Datenschutz, Benachrichtigungen und vieles mehr. iOS 15: Diese Funktionen kommen auf Dein iPhone Eine Aufwertung bekommt auch die Wallet-App, die Anwendung, in der Du Deine Kreditkarte, Flugtickets und andere digitale Karten und Zugänge ablegen kannst. US-Nutzer:innen etwa können zum Beispiel bereits ihren Ausweis in digitaler Form auf dem iPhone hinterlegen. iOS 15: So funktioniert das iPhone als Ausweis Das iPhone dient nun auch als Personalausweis – zumindest in den USA. Die Transportation Security Administration ermöglicht Sicherheitskontrollen am Flughafen per in der Wallet-App hinterlegtem ...