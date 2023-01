ADAC: Diesel und Benzin zu Jahresbeginn teurer

Verkehr: ADAC erwartet Spritpreis-Anstieg in Rheinland-Pfalz

Weil der Tankrabatt in der Nacht zum Donnerstag wegfällt, müssen sich Autofahrer in Rheinland-Pfalz in den kommenden Tagen auf höhere Spritpreise einstellen. Zwar hätten die Ölkonzerne ihre Tanks vor dem Auslaufen des Rabatts noch mit niedrigbesteuertem Kraftstoff aufgefüllt, erklärte ADAC-Sprecher Mirco Hillmann am Mittwoch. Es bleibe aber fraglich, ob und in welchem Umfang diese Konditionen noch bei Kunden ankämen.