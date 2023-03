Für Pendler und Kinder

Mit einer Reihe von Innovationen will Segway-Ninebot Erwachsene stärker für Kickscooter begeistern. Auch für den E-Roller-Nachwuchs gibt es ein spezielles Angebot.

Unter anderem die Modelle der F2-Serie werden mit in den Lenkerenden integrierten Blinkern ausgestattet © Segway-Ninebot

Die C2-Roller richten sich speziell an Kinder © Segway-Ninebot

SP-X/Amsterdam. Segway-Ninebot hat sein Angebot an Kick-Scootern überarbeitet. Speziell an Pendler richtet sich der neue Max G2 mit 900 Watt starkem Heckmotor. Das Modell steht auf 10 Zoll großen Rädern mit schlauchlosen und selbstheilenden Luftreifen. Dank Hydraulikdämpfer vorne und zwei einstellbaren Federbeinen hinten verspricht er hohe Fahrstabilität selbst auf schwierigem Untergrund. Zudem bietet er in den Lenkerenden integrierte Blinker, Traktionskontrolle, Diebstahlwarnhupe und Find-My-Apple-Tracking. Ninebot verspricht 70 Kilometer Reichweite. Der Preis soll unter 1.000 Euro liegen.

Die in drei Modellversionen verfügbare F2-Serie wurde modernisiert. Neu sind selbstheilende Räder, Find-My-Apple, Traktionskontrolle, ein duales Bremssystem mit Scheibenbremse vorne und E-Bremse hinten sowie größere Akkus. Die Topversion mit Namenszusatz Pro bietet zudem eine Vollfederung. Die günstigeren Modelle E2 und E2 Plus erhalten ein größeres Display, einen stärkeren Motor, Hohlreifen und ein Dual-Bremssystem.

Speziell an Kinder richten sich die maximal 16 km/h schnellen Kickscooter C2 und C2 Pro. Sie bieten Trommelbremsen, einen robusten Rahmen, einen per App einstellbaren Speed-Limiter, Bluetooth-Lausprecher und einen in der Höhe anpassbaren Lenker.