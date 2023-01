Home

Auto

News

Mercedes Drive Pilot : Auch in den USA hochautomatisiert

Auch in den USA hochautomatisiert

Bislang durften Mercedes-Limousine nur in Deutschland in den Roboter-Modus schalten. Künftig geht das auch in den USA.

Mercedes fährt bald auch in den USA hochautomatisiert © Mercedes-Benz

SP-X/Stuttgart. Mercedes-Pkw dürfen ab der zweiten Jahreshälfte auch in den USA hochautomatisiert fahren. Der Stuttgarter Hersteller hat nach eigenen Angaben dort nun als weltweit erster Hersteller die Zertifizierung für ein Level-3-System erhalten. In Deutschland ist die „Drive Pilot“ getaufte Technik bereits seit vergangenem Jahr in S-Klasse und EQS legal nutzbar. Auf ausgewählte Autobahnabschnitten und bis maximal 60 km/h können Fahrer das Steuer an den Computer übergeben und den Blick vom Verkehr während der Fahrt abwenden.

© Spot Press Services GmbH