Stärkste S-Klasse ab 208.400 Euro

Mercedes-AMG bringt die S-Klasse mit einem Hybrid-Antriebsstrang auf rund 800 PS. So sprintet die Oberklasse-Limousine unter anderem auf Supersportwagen-Niveau. Allerdings auch preislich.

SP-X/Affalterbach. Die stärkste Version der Mercedes S-Klasse ist nun für mindestens 208.400 Euro bestellbar, die Auslieferungen starten im Mai. Im Mercedes-AMG S63 E Performance kommt der 4,0-Liter-V8-Biturbo von AMG kombiniert mit einem E-Motor an der Hinterachse auf eine Systemleistung von 590 kW/802 PS und 1.430 Nm Systemdrehmoment. So schnellt der Plug-in-Hybrid aus dem Stand in 3,3 Sekunden auf 100 km/h; die rein elektrische Reichweite erhöht sich auf immer noch bescheidene 33 Kilometer, die Batteriekapazität beträgt 13,1 kWh.

Zur Serienausstattung gehören 20-Zoll große Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design, Digital Light, ein Fahrassistenz-Paket, aktive Wankstabilisierung und aktive Hinterachslenkung sowie ein 3D-Surround-Soundsystem von Burmester. Optional ist unter anderem die Erweiterung der Höchstgeschwindigkeit auf 290 km/h im „Drivers Package“ für 2.261 Euro erhältlich.

Zum Marktstart bietet Mercedes-AMG die zeitlich limitierte „AMG Edition 1“ für rund 240.000 Euro an. Zum Auslieferungsumfang gehören unter anderem dann Extras wie die Lackierung in „Manufaktur alpingrau uni“, 21-Zoll-AMG-Schmiederäder, Nappa-Ledersitze mit roter Kontrastziernaht, rot lackierte Bremssättel und das „Night Paket“, unter anderem mit dunklen Zierleisten, Außenspiegelgehäusen und dunkel getöntem Glas.