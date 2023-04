Riesen-Van für Europa

Der Van ist in Europa vom Aussterben bedroht. Lexus sorgt wieder für Belebung im Segment.

SP-X/Schanghai. Lexus bringt den Luxus-Van LM nach Europa. Die überarbeitete Version des 5,12 Meter langen Siebensitzers hat nun auf der Messe in Schanghai Premiere gefeiert und soll künftig auch außerhalb Asiens VW Multivan, Hyundai Staria und Co. Konkurrenz machen.

Kernmarkt des LM ist bisher China, wo die sogenannten MPV nicht nur als Familien-, sondern auch als bequeme Business-Autos beliebt sind. Entsprechend gibt es die neue Auflage auch als viersitziges Chauffeurs-Fahrzeug. Unabhängig von der Zahl an Sitzen, setzt der Lexus-Van auf eine schnittige Karosserie im scharfkantigen Stil der Marke. Auch der typische Diabolo-Kühlergrill ist in spezieller Form an der Front zu finden. Über zwei seitliche Schiebetüren gelangen die Passagiere in den Fond, wo im Viersitzer ein gigantischer 48-Zoll-Bildschirm wahlweise Filme oder geschäftliche Videokonferenzen darstellen kann. In allen Varianten kommt zudem eine intelligente und individuelle Klimaanlagensteuerung zum Einsatz, die mittels Infrarotsensor die Temperatur an verschiedenen Körperstellen der Insassen misst und die Belüftung automatisch anpasst.

Keine Angaben macht Lexus bislang zum Antrieb. Im Vorgänger hatten Kunden die Wahl zwischen einem konventionellen V6-Benziner und zwei Hybriden auf Vierzylinderbasis. Preise und der Zeitplan für die Markteinführung sind nicht bekannt.