Exklusive Wiederauferstehung

Sei rund drei Jahren gibt es einen komplett neuen Land Rover Defender. Wer das alte Modell lieber mochte, hat nun noch eine Chance auf Neukauf.

SP-X/Kronberg. Der klassische Land Rover Defender lebt jetzt als Sondermodell weiter. Die nun bestellbare „Islay Edition“ des Geländewagens lehnt sich an das Series-IIa-Modell aus den 60er-Jahren von Land-Rover-Mitbegründer Spencer Wilkins an – etwa durch die grau lackierte Karosserie und passende Schwerlast-Felgen. Der Kühlergrill ist im zeitgenössischen Stil gehalten, innen gibt es Leder und Tweed-Stoff aus der Islay Wollen Mill. In der Mittelkonsole findet sich ein Holztablett aus alten Whisky-Fässern.

So klassisch das Sondermodell innen wie außen auftritt, so neuzeitlich ist die Technik. Unter dem Retro-Kleid steckt ein Defender der Baujahre 2012 bis 2016, der komplett zerlegt und in Handarbeit neu aufgebaut wurde. Den Antrieb übernimmt ein 5,0-Liter-V8-Saugbenziner mit 298 kW/405 PS, der an eine Achtgangautomatik und Allradtechnik gekoppelt ist. Insgesamt 30 Exemplare werden gebaut, jeweils als Station Wagon mit kurzem oder langem Radstand. Die Preise starten bei rund 260.000 Euro.