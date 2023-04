Kontrast in Orange

Käufer des Kia Niro EV können ihren kompakten Crossover jetzt ohne Aufpreis markanter gestalten: Der koreanische Hersteller bietet sein Elektroauto in limitierter Auflage mit orangefarbenen Akzenten an.

SP-X/Frankfurt. Zum 30-jährigen Jubiläum der Marke Kia auf dem deutschen Markt offeriert der koreanische Hersteller sein Elektro-SUV Niro EV in einem speziellen Styling an: Das kostenlose Optionspaket „Beyond 30“ beinhaltet die C-Säule in „Delight Orange“, statt der normalerweisen verwendeten Kontrastfarben Grau oder Schwarz. Außerdem gehören Fußmatten mit orangenen Doppelnähten zum Ausstattungsumfang. Das bereits bestellbare Jubiläumspaket ist für den Niro EV mit den Metallic-Lackierungen Stahlgrau, Interstellar Grau und Auroraschwarz verfügbar und kann mit anderen Sonderausstattungen kombiniert werden, ist aber auf 1.500 Einheiten limitiert.

Die Preise für die Ausführungen mit „Beyond 30“-Paket starten bei 52.660 Euro. Die Innovationsprämie kann trotzdem auch für dieses Modell beantragt werden, weil dafür der Basispreis ausschlaggebend ist, der für den Niro EV bei 47.590 Euro (brutto) liegt.