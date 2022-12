Die mobile Wallbox wird smarter

Featured: iPad mit Tastatur verbinden – so geht’s

Tablets sind praktische mobile Computer, doch für längeres Schreiben bietet sich entsprechendes Zubehör an. Glücklicherweise kannst Du Dein iPad einfach mit einer Tastatur verbinden. Apple bietet Dir drei iPad-Tastaturen: Smart Keyboard, Smart Keyboard Folio und Magic Keyboard. Darüber hinaus erhältst Du passendes Zubehör von Drittanbietern, das Du per USB-Kabel (dafür benötigst Du einen Adapter für das iPad) oder via Bluetooth verwendest. iPad (Pro): Die besten Tastaturen für Apples Tablets Wir erklären Dir, welche Apple-Tastatur zu welchem iPad-Modell passt und wie Du die Geräte miteinander verbindest. Außerdem skizzieren wir die Bluetooth-Kopplung am Beispiel einer Logitech-Tastatur.iPad mit Tastatur verbinden: Smart Keyboard (Folio) Von Deinem iPad-Modell hängt es ab, welche der beiden Smart-Tastaturen von Apple Du damit verbinden kannst. In jedem Fall gilt: Anders als bei Bluetooth-Tastaturen musst Du die Keyboards weder koppeln noch einschalten. Folgende ...