Online-Rechner informiert über Verkehrsvergehen

WoW: Wrath of the Lich King Classic – Raid-Guide zu allen Ulduar-Bossen

Bei Ulduar handelt es sich um eine Raid-Instanz von „WoW: Wrath of the Lich King Classic“, die sich in den Sturmgipfeln im Nordosten von Nordend befindet. Ulduar ist ein unterirdisches Gebiet mit vielen Tunneln und Treppen, welches aus Eis und Stein erschaffen wurde. Einen ausführlichen Guide zu WoW: Wrath of the Lich King Ulduar und allen 14 Raid-Bossen findest Du hier.