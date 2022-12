Elektrisches Vorbild

Testfahrt: Drei elektrische Varianten: Unterwegs im neuen Kia Niro

Wer in diesem Sommer in den neuen Kia Niro steigt, der fährt immer elektrisch. Denn den kompakten Koreaner gibt es nur noch als Hybrid, Plug-in oder Vollstromer. So wählt jeder selbst, mit welchem Tempo er dem Trend zum E-Auto folgt.