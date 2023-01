Wo stehen Autofahrer am längsten?

Autofahrer, die in Städten unterwegs sind, brauchen viel Zeit und Geduld. In einer deutschen Großstadt wird ihre Duldsamkeit auf eine besonders lange Probe gestellt.

SP-X/Köln. Im vergangenen Jahr standen deutschlandweit Autofahrer in München am längsten in Staus. Im Schnitt waren es nach der Jahresanalyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix 74 Stunden. Gegenüber dem Vor-Coronajahr 2019 war dies ein Rückgang um 15 Prozent. Unter den 10 stauträchtigsten deutschen Städten ist München damit eine Ausnahme. Vielerorts hat das Stauaufkommen vielmehr deutlich zugenommen. Wie die Statista-Grafik auf Datenbasis des Verkehrsdatenanbieters zeigt, legte etwa in Potsdam der jährliche Zeitverlust in Staus im Vergleich zu 2019 um 57 Prozent auf 55 Stunden zu. Auch in Freiburg kam es mit durchschnittlich 43 Stunden zu erheblich mehr Staus (plus 51 %).

Auf dem zweiten Platz der stauträchtigsten Städte in Deutschland liegt Berlin (71 Stunden), gefolgt von Hamburg mit 56 Stunden. Den vierten und fünften Rang nehmen Potsdam und Darmstadt (47 Stunden) ein.