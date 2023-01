Die Anzahl der Autobahntankstellen in Deutschland ist übersichtlich. Fast ein Drittel wird von zwei Anbietern betrieben.

In Deutschland gab es im Jahr 2021 nach Zählungen des Bundesverbands Freier Tankstellen (bft) 359 Autobahntankstellen © Statista

SP-X/Köln. In Deutschland gab es im Jahr 2021 nach Zählungen des Bundesverbands Freier Tankstellen (bft) 359 Autobahntankstellen. Davon wurden 58 von Shell betrieben und 54 von Esso. Den dritten Rang nimmt Uniti mit 48 Tankstellen ein. Wie die Statista-Grafik auf bft-Daten zeigt, folgen auf dem vierten und fünften Platz BP/Aral mit 43 und bft mit 40 Tankstellen. Insgesamt waren 2021 in Deutschland 14.070 Straßentankstellen in Betrieb.