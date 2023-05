Zweite Runde für das Flaggschiff

Peugeot passt den 508 an den aktuellen Designstil der Marke an.

SP-X/Rüsselsheim. Zu Preisen ab 44.850 Euro ist der geliftete Peugeot 508 bestellbar. Zur Wahl stehen Limousine, Kombi und das Sportmodell PSE. Basismotor in der Mittelklassebaureihe ist 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner mit 96 kW/131 PS, alternativ steht ein gleich starker 1,5-Liter-Vierzylinderdiesel zu Wahl. Dazu kommen zunächst drei Plug-in-Hybride mit 133 kW/180 PS, 165 kW/225 PS und 265 kW/360 PS. Letztere ist dem Top-Modell 508 PSE vorbehalten, das zudem mit spezieller Optik und Ausstattung sowie sportlich abgestimmtem Fahrwerk aufwartet.

Erkennbar ist das geliftete Mittelklassemodell 508 unter anderem an einem neuen Front-Design. Neben schmaleren Scheinwerfern fällt bei Limousine und Kombi die nun stärker in den Kühlergrill integrierte Stoßstange auf. Zudem prangt jetzt vorne mittig das neue Markenlogo mit dem stilisierten Löwenkopf. Neu gestaltet präsentiert sich auch die Leuchtengrafik am Heck. Im Innenraum ersetzt der aus neueren Stellantis-Modellen bekannte Schieberegler den Schaltknauf der serienmäßigen Achtgangautomatik.