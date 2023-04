Lifestyle aus dem Baukasten

Der chinesische Geely-Konzern ist bereits mit Marken wie Volvo, Lynk & Co, Polestar und Smart in Europa vertreten. Demnächst gesellt sich noch Zeekr dazu.

In wenigen Monaten geht Zeekr mit dem Shooting Brake 001 auch in Europa an den Start © Zeekr

SP-X/Shanghai. Die von Geely ins Leben gerufene Elektro-Lifestylemarke Zeekr hat ihre Europa-Ambitionen konkretisiert. Demnach wollen die Chinesen ab Ende 2023 zunächst in Schweden und Holland erste Autos verkaufen. In Amsterdam soll das europäische Headquarter entstehen. Ab Anfang 2024 will Zeekr dann in weitere Länder Europas expandieren.

Mit dem Shooting-Brake 001 und dem Kompakt-SUV X sind zunächst zwei Modelle vorgesehen. Den fast fünf Meter langen 001 wird es analog zum Polestar-Angebot wahlweise mit einmotorigem Heck- sowie zweimotorigem Allradantrieb mit 200 kW/272 PS beziehungsweise 400 kW/544 PS geben. Dank 102 kWh großer Batterie sollen 600 beziehungsweise 560 Kilometer Reichweite möglich sein. Der 4,45 Meter lange X wird ebenfalls mit Heck- und Allradantrieb erhältlich sein. Die zweimotorige Topversion mit 350 kW/476 PS soll den Sprint auf 100 km/h in 3,7 Sekunden abhaken und maximal 190 km/h schnell fahren. Die Reichweite der einmotorigen Version wird mit 440 Kilometer angegeben.