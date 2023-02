Das sind die neuen Trends beim Autolack

Schwarzheide: Mehr grüner Strom: BASF nimmt Solarpark in Betrieb

Auf dem Weg zu mehr Versorgung mit grünem Strom ist der Chemiekonzern BASF am Standort Schwarzheide einen Schritt weiter. Am Donnerstag wurde dort ein gemeinsamer Solarpark des Unternehmens und des ostdeutschen Energieversorgers EnviaM in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von 24 Hektar wurden innerhalb eines halben Jahres ein Solarpark mit rund 52.000 Photovoltaikmodulen sowie ein Umspannwerk errichtet, wie die BASF am Donnerstag weiter mitteilte. Künftig soll von dort grüner Strom für den Lausitzer Produktionsstandort von BASF geliefert werden. Vor allem die Anlage zur Herstellung von Kathodenmaterialien für die Batterieproduktion soll vom Solarstrom profitieren. Sie ist derzeit im Bau.